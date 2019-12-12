”الجبهة الثورية“ تتهم الحكومة السودانية بخرق اتفاق ”وقف العدائيات“

اتهمت الجبهة الثورية السودانية، اليوم الخميس، القوات الحكومية بخرق اتفاق وقف العدائيات المشترك، الموقع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتقدمت الجبهة الثورية بشكوى رسمية للوساطة الخاصة بمفاوضات السلام بالسودان في جوبا، وطالبتها بالتحقيق الفوري في الخرق الذي قالت إنه حدث بمنطقة ”تبرأ“ بمحلية طويلة في ولاية شمال دارفور، تزامنًا مع بدء مفاوضات السلام.

يأتي ذلك مع بدء جلسة المفاوضات الأولى التي بدأت في جوبا، أمس الأربعاء، بين الحكومة الانتقالية في السودان والجبهة الثورية ”تضم 3 حركات مسلحة“.

ولم يرد عن القوات المسلحة السودانية، أي حديث بشأن اتهام الجبهة الثورية للقوات الحكومية بخرق إعلان وقف إطلاق النار.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الجبهة الثورية، أسامة سعيد، في تعميم صحافي حصلت عليه ”إرم نيوز“، ”التزام الجبهة الثورية الأخلاقي بقضية النازحين واللاجئين“، موضحًا أن قضاياهم حاضرة في صدر أجندة التفاوض، مشددًا على أن الجبهة الثورية ترفض أي محاولة للتلاعب بملف النازحين واللاجئين أو الاستثمار فيه.

في المقابل، أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الخميس، أن مفاوضات السلام المنعقدة في عاصمة جنوب السودان، جوبا، تحرز تقدمًا كبيرًا، وتبشر بالوصول إلى اتفاق سلام قريبًا.

وأفادت الوساطة في جنوب السودان، بأن التفاوض يمضي جيدًا، وقال توت قلواك مستشار رئيس دولة جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، رئيس لجنة الوساطة، إن الأطراف ملتزمون بالسلام، وإن التفاوض يمضي جيدًا.

وذكر قلواك في تصريحات صحفية بجوبا، اليوم الخميس، أن الأطراف خرجت من جلسة مفاوضات صباحية وتعكف على صياغة اتفاق طارئ مع الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار، مشيرًا إلى جلسة تفاوضية، مساء اليوم الخميس، مع وفد الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو.