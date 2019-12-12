متظاهرون عراقيون يعلّقون ”مسلحًا مجهولًا“ استهدفهم في ساحة الوثبة (فيديو)

تمكن متظاهرون عراقيون في ساحة الوثبة، وسط العاصمة بغداد، اليوم الخميس، من إمساك مسلح استهدفهم من أعلى سطح منزله، وعلقوه على عمود كهرباء بعد قتله.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ“إرم نيوز“، إن ”مسلحًا مجهولًا شنَّ هجومًا على المتظاهرين والمعتصمين في ساحة الوثبة، وسط بغداد، من أعلى سطح أحد المنازل القريبة من الساحة“.

وأضافت أن ”الهجوم المسلح أسفر عن مقتل خمسة متظاهرين وجرح خمسة آخرين، كحصيلة أولية“.

لمن طلب الاستفسار هذا القاتل الذي قتل 6متضاهرين حسب شهود عيان لكن بعد اكتشافه حوصر من قبل الثوار واعدموه في ساحة الوثبة تم النشر بواسطة ‏علي عوده ال وادي‏ في الخميس، ١٢ ديسمبر ٢٠١٩

وبينت المصادر أن ”المتظاهرين وقوات الأمن القريبة، تمكنت من إيجاد منزل المسلح، وتم تطويقه، فيما قام عدد من المتظاهرين باقتحام المنزل، وإخراج المسلح خارج منزله وقتله من خلال الآلات الحادة، فيما قاموا بحرق منزله، بعدما قامت قوات الأمن باعتقال زوجة المسلح“.

وتابعت المصادر أنه بعد مرور ما يقارب ساعة على تعليق المسلح، قامت قوات الأمن بإنزال الجثة ونقلها إلى الطب العدلي.

ويشهد العراق، منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تظاهرات شعبية عارمة؛ احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية، تحولت فيما بعد إلى إسقاط الحكومة، حيث أسفرت حتى الآن عن مقتل ما يقارب 500 شخصٍ، وإصابة نحو 19 ألفًا آخرين بجروح متفاوتة، واعتقال واختطاف الآلاف من المتظاهرين، وفق المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق.