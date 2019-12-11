سقوط صاروخين في المحيط الخارجي لمطار بغداد

سقط صاروخا كاتيوشا في المحيط الخارجي لمطار بغداد الدولي يوم الأربعاء.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، التابعة لوزارة الدفاع، في بيان مقتضب، أن ”صاروخين من نوع كاتيوشا، سقطا في المحيط الخارجي لمطار بغداد الدولي في منطقة غير مأهولة، دون خسائر تذكر“.

والاثنين الماضي، أصيب 6 عناصر من القوات العراقية في هجوم بصواريخ استهدف معسكرًا على مقربة من مطار بغداد، حيث يتمركز أيضًا جنود أمريكيون.

وتكررت الهجمات الصاروخية التي تستهدف معسكرات عراقية يتمركز فيها جنود أمريكيون، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وسقط صاروخين داخل قاعدة بلد الجوية، في محافظة صلاح الدين (شمال) في الخامس من الشهر الجاري، بعد يومين من سقوط 5 صواريخ في قاعدة عين الأسد الجوية، في محافظة الأنبار (غرب).

ولم توقع تلك الهجمات خسائر في صفوف القوات الأمريكية.

وتأتي هذه الهجمات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهما حليفان لبغداد، وسط مخاوف من تحول العراق لساحة صراع بين الدولتين.

ويلمح مسؤولون أمريكيون إلى تورط فصائل شيعية مقربة من طهران في الهجمات.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في عدة قواعد عسكرية بأرجاء العراق ضمن إطار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.