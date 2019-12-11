حمدوك يطلب دعم ”أصدقاء السودان“ للخروج من الأزمة الاقتصادية‎

طالبت الحكومة الانتقالية في السودان برئاسة عبدالله حمدوك اليوم الأربعاء دعم أصدقاء السودان للخروج من المشكلات التي خلفها نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، خاصة فيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية.

وتوقع حمدوك خلال مخاطبته في العاصمة الخرطوم، مؤتمر أصدقاء السودان، برئاسة النرويج ومشاركة بنك التنمية الأفريقي والاتحاد الأوربي وصندوق النقد الدولي، ودول من بينها السعودية، والإمارات، والولايات المتحدة الأمريكية، دعم الاقتصاد السوداني عبر الاستثمار والإصلاح الاقتصادي.

السودان يمر الان بوقت حرج، و هنالك الكثير من التحديات التي تواجه بلادنا، و مانتخذه اليوم من إجراءات هو ما يحدد مصير و نجاح الفترة الانتقالية، لذلك فإن الأمر يتطلب وقوف المجتمع الدولي و دعمه للشعب السوداني، و هو ما نتمنى أن يسفر عنه اجتماع اصدقاء السودان اليوم. pic.twitter.com/wbuDhoexST — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) December 11, 2019

وتوقع حمدوك أن يجد ”شركاء السودان“ مخرجًا لتحقيق عملية السلام في بلاده، مضيفًا: ”ليست لدينا أجندة خفية“، مبديًا أمله في الشركاء الدوليين للعمل معًا لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

Now is the time for the international community to step-up and support the people of Sudan in the fulfilment of the priorities of the transitional government — that is what we hope today's meeting with the Friends of Sudan will yield to. — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) December 11, 2019

وأكد أن البيئة أصبحت مهيأة، رغم إقراره بوجود مخاطر ماثلة أكبر بكثير من التوقعات، غير أنه قال إن التحديات الاقتصادية تتمثل في توفير الدعم، والتمويل، ومعاجلة الديون، فضلًا عن إصلاح القطاع الاجتماعي والخدمة المدنية.