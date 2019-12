حمدوك يطلب دعم ”أصدقاء السودان“ للخروج من الأزمة الاقتصادية‎

طالبت الحكومة الانتقالية في السودان برئاسة عبدالله حمدوك اليوم الأربعاء دعم أصدقاء السودان للخروج من المشكلات التي خلفها نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، خاصة فيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية.

وتوقع حمدوك خلال مخاطبته في العاصمة الخرطوم، مؤتمر أصدقاء السودان، برئاسة النرويج ومشاركة بنك التنمية الأفريقي والاتحاد الأوربي وصندوق النقد الدولي، ودول من بينها السعودية، والإمارات، والولايات المتحدة الأمريكية، دعم الاقتصاد السوداني عبر الاستثمار والإصلاح الاقتصادي.

وتوقع حمدوك أن يجد ”شركاء السودان“ مخرجًا لتحقيق عملية السلام في بلاده، مضيفًا: ”ليست لدينا أجندة خفية“، مبديًا أمله في الشركاء الدوليين للعمل معًا لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

Now is the time for the international community to step-up and support the people of Sudan in the fulfilment of the priorities of the transitional government — that is what we hope today's meeting with the Friends of Sudan will yield to.

— Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) December 11, 2019