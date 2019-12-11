السودان.. اعتقال إبراهيم السنوسي مساعد البشير في ”انقلاب 89“

اعتقلت سلطات الأمن السودانية، اليوم الأربعاء، إبراهيم السنوسي القيادي في حزب ”المؤتمر الشعبي“، على خلفية المشاركة بتدبير انقلاب يونيو 1989.

وشغل السنوسي الذي خلف حسن الترابي على رئاسة الحزب مارس/آذار 2016، منصب مساعد الرئيس المخلوع عمر البشير، إلى حين سقوط حكمه في الـ 11 من أبريل/ نيسان الماضي، كما شغل رئيس مجلس شورى المؤتمر الشعبي.

ونفذت السلطات السودانية خلال اليومين الماضيين، حملة اعتقالات واسعة بحق منفذي انقلاب الإنقاذ الذي قاده الرئيس المخلوع البشير في الثلاثين من يونيو/ حزيران من العام 1989.

واعتقل الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، علي الحاج، في الـ 20 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في الاتهام بـ“تقويض النظام الدستوري“.

ونفذت الحركة الإسلامية، انقلابًا قاده عمر البشير في الـ 30 من يونيو/حزيران في العام 1989، أطاح بالنظام الديمقراطي في البلاد، الذي كان يترأسه حينها الصادق المهدي.

وعزل الجيش السوداني في الـ 11 من أبريل/ نيسان الماضي، الرئيس عمر البشير من السلطة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بحكمه الذي استمر 30 عامًا.