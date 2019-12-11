اتهامات لحماس ببيع أدوية ومستهلكات طبية مخصصة لمشافي غزة

اتهمت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، حركة حماس باستمرار جباية ثمن الخدمات الصحية الحكومية التي يتم تقديمها للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وبيع المستلزمات الطبية التي يتم صرفها للمشافي الحكومية في القطاع.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن ”على حركة حماس، التوقف عن جباية أية رسوم من المواطنين في قطاع غزة مقابل الخدمات الصحية المقدمة لهم في المراكز والمستشفيات الحكومية، وذلك تطبيقاً لقرار إعفاء أهل القطاع في المحافظات الجنوبية من رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة لهم“.

وأضافت الوزارة، أنها ”ومنذ بداية العام الجاري زودت مستودعاتها في قطاع غزة بأدوية ومستلزمات طبية بقيمة 45 مليون شيكل (13 مليون دولار أمريكي)، كان آخرها شحنة أدوية مطلع الشهر الماضي“.

وجاء بيان الوزارة في رام الله، ردًا على بيان من مكتب الصحة التابعة لحماس في غزة، والتي قالت فيها إن ما تم تحويله للقطاع هو فقط علاجات ومستهلكات طبية بقيمة 3.2 مليون دولار أمريكي فقط، خلال العام الجاري.

وتابعت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، أن ”الأرقام التي نشرتها حركة حماس محاولة لتبرير قبولها بإنشاء المستشفى الأمريكي الذي رفضته جميع فصائل العمل الوطني، وطالبت الحركة بالتراجع عنه“.

وتشير فروقات الأرقام بين ما أعلنته وزارة الصحة في رام الله، ومكاتب الوزارة التي تسيطر عليها حركة حماس في قطاع غزة، إلى اتهامات سابقة لحماس ببيع الأدوية والمستلزمات الطبية، وبعض العلاجات التي يتم تزويدها لمشافي غزة.

وتستخدم حركة حماس أموال الأدوية لتمويل أنشطتها وبعض الأجهزة الإدارية التي شكلتها وعينتها لإدارة الوزارة في قطاع غزة، فيما ترفض الحركة تطبيق قرار إعفاء سكان غزة من رسوم العلاج، بناء على قرار صادر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عقب انقلاب حماس على السلطة وسيطرتها على غزة عام 2007.