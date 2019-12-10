الاحتلال يمنع محافظ القدس من ممارسة أي نشاط داخل المدينة‎

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، منع محافظ القدس من ممارسة أي نشاط أو فعالية فلسطينية داخل المدينة المقدسة، وذلك بعد أيام من اعتقالات متواصلة بحقه.

ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية ”وفا“، فقد سلمت مخابرات الاحتلال محافظ القدس عدنان غيث قرارا صادرا عن ما يسمى وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان، يقضي بمنعه من عقد اجتماعات وندوات ونشاطات داخل مدينة القدس المحتلة لمدة 6 شهور.

وشمل القرار منع المحافظ غيث من جمع وتقديم مساعدات مالية للأفراد والمتضررين، وعدم عقد اجتماعات تنظيمية، وعدم القيام باجتماعات وندوات داخل القدس.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت محافظ القدس أكثر من مرة، واقتحمت مؤخرا منزل المحافظ غيث في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وسلمته القرار واستدعاء للتحقيق في معتقل ”المسكوبية“.