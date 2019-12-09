 عباس: الفصائل الفلسطينية كافة وافقت على إجراء الانتخابات – إرم نيوز‬‎

عباس: الفصائل الفلسطينية كافة وافقت على إجراء الانتخابات

عباس: الفصائل الفلسطينية كافة وافقت على إجراء الانتخابات

المصدر: الأناضول

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، إن ”كل الفصائل وافقت على إجراء الانتخابات، وإننا ذاهبون إليها“.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي الأول ”نزاهة وحوكمة من أجل التنمية المستدامة“ (يستمر 3 أيام)، برام الله.

وأوضح عباس أن لجنة الانتخابات المركزية أبلغته، الأحد، بأن كل الفصائل الفلسطينية وافقت على إجراء الانتخابات.

وأردف: ”تبقى خطوة واحدة متعلقة بالانتخابات في القدس المحتلة، ولن نقبل بأن ينتخب أهل القدس في غير القدس“.

وطالب الرئيس الفلسطيني الدول الأوروبية وغيرها ”ببذل مساعيها مع إسرائيل من أجل أن تقبل بإجراء الانتخابات في القدس كما كانت في الانتخابات السابقة“.

وكان عباس، قال في رسالة سابقة وجهها للفصائل بغزة، إنه سيصدر مرسومًا بإجراء الانتخابات التشريعية يليه عقد لقاء وطني يتم خلاله بحث آليات إجراء الانتخابات.

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