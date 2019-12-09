”تويتر“ يغلق حساب الرئاسة السورية أثناء بث مقابلة للأسد

أغلق موقع التدوينات القصيرة ”تويتر“، مساء اليوم الإثنين؛ حساب الرئاسة السورية وذلك أثناء بث مقابلة للرئيس بشار الأسد أجرتها معه قناة ”راي نيوز الإيطالية“، التي كانت قد امتنعت عن بث المقابلة في وقتها المتفق عليه مع الرئاسة في الثاني من الشهر الجاري.

وقالت الرئاسة السورية، عبر صفحتها الرسمية على ”الفيسبوك ”، ”إن إغلاق حسابها على تويتر جاء بشكل مفاجئ ودون مبرر يذكر“.

وكانت الرئاسة السورية قالت في وقت سابق: إن محطة ”راي نيوز“ الإيطالية طلبت إجراء حوار مع الرئيس الأسد، وتم إجراؤه في السادس والعشرين من الشهر الماضي، إلا أن المحطة ماطلت في بث الحوار.