السفارة الأمريكية في العراق تحذر رعاياها من ”مظاهرات الثلاثاء“

حذرت السفارة الأمريكية في العراق رعاياها من تظاهرات يوم غدٍ الثلاثاء، المتوقعة في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب.

كما جددت النصح بعدم السفر إلى العراق باستثناء إقليم كردستان لـ“أسباب أمنية“، وفق بيان للسفارة.

ودعا نشطاء عراقيون إلى ”مظاهرة مليونية“ وسط بغداد، الثلاثاء، تبدأ بتجمع المحتجين من جميع المحافظات في مدينة كربلاء، وبعدها يتم الانطلاق للعاصمة بغداد سيرًا على الأقدام، وصولًا إلى مكان المظاهرات في ساحة ”التحرير“.

وقالت سفارة واشنطن، في بيانها، إنه من المتوقع ازدياد حجم التظاهرات اعتبارًا من الثلاثاء، مع وجود أمني مكثف.

وجددت السفارة نصيحتها للرعايا الأمريكيين بالالتزام بالإجراءات الواجب اتخاذها، وفقًا لتحذيرات السفر الصادرة مايو/أيار الماضي، مع النصيحة بعدم السفر إلى العراق، وتجنب مناطق المظاهرات، والامتثال لتوجيهات السلطات.

وأعلنت حكومة تصريف الأعمال في العراق تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء؛ احتفالًا بذكرى ”يوم النصر“ على تنظيم داعش وتحرير مدينة الموصل مركز محافظة نينوى من قبضته.