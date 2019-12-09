العراق يستدعي 4 سفراء غربيين أدانوا ”ليلة دامية“ في بغداد

استدعت الخارجية العراقية، اليوم الإثنين، سفراء أربع دول غربية؛ على خلفية بيان مشترك أصدرته هذه الدول، يدين هجومًا وصف بالدامي، شنه مسلحون مجهولون ليلة الجمعة في بغداد، وأسفر عن مقتل 24 شخصًاعلى الأقل.

وأبلغت الوزارة، بحسب بيان صادر عنها، اليوم الإثنين، سفراء فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا، احتجاجها على ”التدخل المرفوض“ في الشؤون الداخلية للعراق.

وشدد البيان على أن ”مَهمَّة السفراء لدى بغداد هي تعزيز العلاقات، وبناء قاعدة مصالح مُشترَكة من دون التدخُّل في شُؤونه الداخليّة“.