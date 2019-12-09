السجن 8 سنوات لأردني خطط لهجوم ضد سفارة إسرائيل في عمان‎

المصدر: ا ف ب

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم اللإثنين، حكمًا بالسجن 8 سنوات بحق أردني خطط لاستهداف السفارة الإسرائيلية في عمان وموظفيها العام 2018.

وحكمت المحكمة على المدان خالد أبوريا (33 عامًا) بالسجن 8 سنوات، بعد إدانته بتهمة ”التهديد بالقيام بأعمال إرهابية“.

ووفقًا للائحة الاتهام ”إثر الأحداث الدائرة في غزة ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وخلال شهر حزيران/يونيو 2018 تولدت لدى المتهم فكرة القيام بعملية عسكرية ضد السفارة الإسرائيلية في عمان“.

وأعد المدان ”خطة لتنفيذ العملية باستخدام سلاح ناري لإطلاق عيارات نارية ضد السفارة والعاملين فيها؛ لقتل أكبر عدد من الإسرائيليين“.

وبحسب اللائحة، قام المدان باستفتاء شيوخ حول جواز تنفيذه الاعتداء، والقي القبض عليه في تموز/يوليو 2018.

من جهة أخرى، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن 3 سنوات بحق أردني آخر يدعى منير إبراهيم (27 عامًا) بعد إدانته بتهمة ”التهديد باستخدام العنف“.

وبحسب لائحة الاتهام، قرر المدان تنفيذ عمليات عسكرية ضد جنود إسرائيليين، وعاين منطقة المغطس قرب البحر الميت؛ كونها قريبة من الجانب الإسرائيلي من أجل التسلل من خلاها“.

وفي آب/أغسطس 2018 غادر المدان منزله في عمان متوجهًا إلى منطقة البحر الميت، وحاول التسلل من خلال الأسلاك الشائكة الفاصلة بين الحدود الأردنية وإسرائيل، فتم القبض عليه.