قبل يومين من انتهاء مهلة تشكيل الحكومة.. الأحزاب الإسرائيلية تحدد موعد الانتخابات الثالثة

ذكرت وسائل إعلام عبرية، الإثنين، أن الأحزاب الإسرائيلية اتفقت على الموعد الخاص بإجراء انتخابات الكنيست الثالثة، في ظل الاقتراب من فشل مشاورات التوصل لتشكيل حكومة إسرائيلية.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أنه ”تم الاتفاق بين الأحزاب على أنه في حالة حل الكنيست، فستجري الانتخابات في 2 مارس/ آذار 2020“.

يأتي ذلك قبل يومين على انتهاء مهلة 21 يومًا، التي كانت ممنوحة للكنيست بتكليف أحد أعضائه بتشكيل الحكومة؛ بعد فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب كاحول لافان بيني غانتس.

وتنتهي المهلة عند منتصف ليل الأربعاء – الخميس، بينما تتواصل الخلافات بين الليكود ”وكاحول لافان“ بخصوص التاريخ النهائي للانتخابات.