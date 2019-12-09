وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية يصل إلى الرياض

وصل وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، للمشاركة في الاحتماعات التحضيرية للقمة الخليجية.

وجاء في تغريدة على حساب وكالة الأنباء القطرية الرسمي في تويتر: ”وزير الدولة للشؤون الخارجية يصل إلى الرياض، ليترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال اجتماع الدورة /145/ للمجلس الوزاري، التحضيرية للدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية“.

ومثل الوزير سلطان بن سعد المريخي قطر في قمة مجلس التعاون العام الماضي، لكن لا يزال من غير الواضح من سيمثل الدوحة في القمة هذا العام، يوم غد الثلاثاء، في ظل أنباء عن توجه لإحداث اختراق في أزمة قطر من جيرانها الخليجيين.