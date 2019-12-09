اشتية: ضغوط دولية على إسرائيل لعقد الانتخابات الفلسطينية بالقدس 

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الاثنين، إن ردود الفصائل الفلسطينية حول الانتخابات مُبشّرة، مؤكدًا أن هناك ضغوطات دولية تُمارس على إسرائيل لعقد الانتخابات في مدينة القدس.

وأضاف اشتية خلال كلمته في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية بمدينة رام الله، أن ”الرئيس محمود عباس استمع أمس إلى تقرير من رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر حول ردود الفصائل على مبادرته لإجراء الانتخابات، ومعظم هذه الردود مبشرة“، منوهًا إلى أن ”جل اهتمامنا سينصب على الضغط الدولي على إسرائيل للسماح لإنجاز الانتخابات في مدينة القدس“.

في السياق، قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات هشام كحيل، إن ”رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر أعطى صورة للرئيس عباس حول جميع ردود الفصائل التي تم تقديمها سواء للجنة الانتخابات أو للرئيس عباس مباشرة“.

وأضاف أن ”حنا ناصر أعلم الرئيس عباس أن كل الفصائل وافقت على الرؤية التي طرحها في رسالته حول البنود المتعلقة بإجراء الانتخابات، وبالتالي يصبح الرئيس الآن في وضع يستطيع فيه استكمال الإجراءات اللازمة كافة لإصدار المراسيم الرئاسية بذلك“ وفقًا لوكالة سوا الفلسطينية.

وأفاد كحيل بأن ”الرئيس عباس عبر عن ارتياحه لهذا الموقف واستعداده لاستكمال الأمور القانونية والإجرائية كافة، وأنه سيبذل جهوده لتذليل العقبات بشأن الوضع المتعلق بمدينة القدس ”.