العراق.. الحشد الشعبي يتنصل من إقراره إطلاق النار في ”مجزرة الخلاني“

تنصل ”الحشد الشعبي“ بالعراق من إقراره إطلاق مسلحيه النار ليلة الجمعة في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد، زاعمًا أن موقعه الإلكتروني تعرَّض للاختراق.

وقال الحشد في بيان الاثنين، إن ”الموقع الرسمي للحشد تعرَّض للاختراق قبل أن يتم معالجة الأمر من جانب فرق مختصة“.

والأحد، أقر الحشد عبر بيان على موقعه الإلكتروني بإطلاق مسلحيه النار ليلة الجمعة في ساحة الخلاني والمنطقة المحيطة بها وسط بغداد، استجابة لاستنجاد متظاهرين تعرضوا للاعتداء من ”مخربين“.

وكانت هذه أول مرة يقر فيها الحشد بتواجد مسلحيه في مواقع تجمع المحتجين المناوئين للحكومة، حيث كرر على مدى الأسابيع الماضية بأن مسلحيه لا يتم تكليفهم بمهام حفظ الأمن أو غير ذلك في مواقع التظاهرات.

وأوضح الحشد أن ”المخترقين نشروا بيانًا حول أحداث ساحة الخلاني المؤسفة، وهو غير صحيح، وتم حذفه“.

وكان مسلحون ملثمون يستقلون سيارات مدنية رباعية الدفع اقتحموا ليل الجمعة ساحة الخلاني وسط بغداد وبدأوا بإطلاق الرصاص الحي بصورة عشوائية على المتظاهرين هناك؛ ما أسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة 120 آخرين بجروح، وفق ما أبلغ الأناضول مصادر طبية وأمنية وشهود عيان.

واتهم ناشطون في الاحتجاجات فصائل الحشد الشعبي المقربة من إيران بالوقوف وراء الهجوم.