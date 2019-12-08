في سابقة إعلامية نادرة.. الرئاسة السورية تهاجم قناة إيطالية سجلت حوارًا مع الأسد ولم تبثه

وجهت الرئاسة السورية انتقادات حادة لمحطة تلفزيونية إيطالية أجرت حوارًا مسجلًا مع الرئيس السوري، بشار الأسد، لكنها لم تلتزم بموعد بثه.

وقال حساب الرئاسة السورية على ”فيسبوك“ إنّ محطة ”راي نيوز 24 “ الإيطالية طلبت إجراء حوار مع الأسد عبر مديرها التنفيذي والمذيعة في القناة مونيكا ماجيوني التي أجرت الحوار، مسجلًا، في 26 تشرين الثاني (نوفمبر الماضي).

وأوضحت الرئاسة السورية أنّه ”تم الاتفاق على أن يكون بث الحوار ليل الاثنين، الثاني من كانون الأول الجاري، لكن ذلك لم يحدث“، مضيفة أنّ ”المحطة أبلغت الرئاسة في اليوم المحدد للبث أنها تريد الاستئذان بتأخير البث، وذلك لأسباب غير مفهومة، وتكرر طلب تأخير البث أكثر من مرة، ولم يتم تحديد موعد للبث من قبل المحطة المذكورة حتى الآن، ما يوحي بأن اللقاء لن يبث“.

ورأت الرئاسة أنه ”كان حريًا بوسيلة إعلامية أوروبية أن تتقيد بالمبادئ التي يدعيها الغرب، وخصوصًا أنها تعمل في بلد هو جزء من الاتحاد الأوروبي الذي يفترض أن تكون الحريات الإعلامية والرأي والرأي الآخر جزءًا أساسيًا من قيمه“.

وحذرت الرئاسة السورية أنّه ”في حال لم يتم بث اللقاء كاملًا عبر محطة (راي نيوز 24) الإيطالية خلال اليومين القادمين، فإنها ستقوم ببثه على حسابات الرئاسة على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الإعلام المحلي يوم غد الاثنين، 9 كانون الأول/ ديسمبر، الساعة التاسعة مساء بتوقيت دمشق“.