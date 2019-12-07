إطلاق صواريخ من غزة على مستوطنات إسرائيلية (فيديو)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء السبت، إن عددًا من الصواريخ انطلقت من قطاع غزة صوب مستوطنات إسرائيلية في مناطق غلاف القطاع، فيما حاولت منظومة القبة الحديدية اعتراضها.

وذكرت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ الإسرائيلية، أن صافرات الإنذار دوت في بلدة سديروت ومستوطنة ”نير عام“ و“مفلاسيم“ المحاذيتين لحدود قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن صافرات الإنذار دوت بشكل متتالٍ، ما يشير إلى أن إطلاق الصواريخ حدث على دفعات، فيما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية فيديو لاعتراض الصواريخ في سماء البلدة.

إطلاق صواريخ تجاه مستوطنات "غلاف غزة" القبة الحديدية تحاول التصدي لصواريخ أطلقت تجاه مستوطنات "غلاف غزة". تم النشر بواسطة ‏شبكة قدس الإخبارية‏ في السبت، ٧ ديسمبر ٢٠١٩

ويشهد قطاع غزة عمليات إطلاق متقطع للصواريخ صوب مدن وبلدات الاحتلال في مناطق غلاف غزة، دون أن يعلن أي تنظيم فلسطيني مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ.

وخلال الأسبوع الماضي، تعرضت مستوطنات محاذية لقطاع غزة لعمليات إطلاق صواريخ، رد عليها الجيش الإسرائيلي بقصف مواقع تابعة لحركة حماس في القطاع.