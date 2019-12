لبناني يحاول إحراق نفسه وسط عشرات المتظاهرين في بيروت (فيديو)

View this post on Instagram

لبناني يحاول إحراق نفسه وسط المتظاهرين في ساحة رياض الصلح بالعاصمة اللبنانية بيروت، ونجح المتظاهرون في مساعدته وإخماد الحريق. . #إرم_نيوز #لبنان #رياض_الصلح #بيروت #لبنان_ينتفض #حريق #انتحار #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #Trend #news #video #lebanon #LebanonProtests #Beirut