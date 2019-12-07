مقتل 20 شخصًا في غارات جوية على إدلب السورية‎

قال ناشطون والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن ضربات جوية للجيش السوري والقوات الروسية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا، اليوم السبت، في شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة.

وتعرضت خمس قرى لضربات جوية في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا، وهي جزء من آخر معقل للمعارضة السورية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن طائرات روسية قتلت تسعة أشخاص على الأقل في قصف جوي لسوق بقرية بليون، في حين قتل أربعة آخرون في ضربة استهدفت قرية البارة.

وأضاف المرصد أن خمسة آخرين قتلوا في هجوم ببراميل متفجرة نفذته طائرات هليكوبتر سورية على قرية أبديتا، في حين قتل اثنان آخران في هجوم مماثل على قريتي بجغاص وتلمنس.

وقال المرصد إن من بين القتلى ثمانية أطفال.