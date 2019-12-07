الأمم المتحدة تدين مقتل محتجين في بغداد على يد ميليشيات مسلحة

دانت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم السبت، الهجوم الذي نفذته ميليشيات مسلحة على المعتصمين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، مساء أمس الجمعة، ما أدى إلى مقتل نحو 23 شخصًا وإصابة 127 آخرين.

وقالت البعثة في بيان: إنّ ”العصابات المسيّسة والموالية للخارج تضع العراق على مسار خطير، وندعو القوات العراقية لحماية المحتجين“. مضيفة أنّ ”الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، جينين- هينيس بلاسخارت، تدين بأشد العبارات إطلاق النار نحو المحتجين العزل بوسط بغداد، والذي أدى لسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى”.

ودعا البيان القوات المسلحة العراقية إلى ”حماية المتظاهرين من عنف العناصر المسلحة التي تعمل خارج نطاق سيطرة الدولة“. محذرًا من أن ”أعمال العنف التي تمارسها العصابات، والتي هي مسيسة، أو تنبع من ولاء لجهات خارجية، أو تهدف لتصفية حسابات، تهدد بوضع العراق على مسار خطير“.

وكان مسلحون يتبعون لإحدى الميليشيات اقتحموا، مساء أمس، ساحة التحرير في بغداد، وهم يستقلون نحو 10 سيارات، وأطلقوا النار على المتظاهرين، فيما بقوا نحو 4 ساعات داخل الساحة قبل أن ينسحبوا.

وشهدت الأوضاع في العاصمة بغداد تطورات متسارعة خلال الساعات الماضية، وسط شكوك تحوم حول القيادات الأمنية بشأن تواطئها مع ميليشيات دخلت إلى ساحة التحرير، وقتلت وأصابت عشرات المحتجين.