السلطان قابوس يتوجه إلى بلجيكا لإجراء فحوصات طبية

أعلن ديوان البلاط السلطاني بسلطنة عمان، اليوم السبت، أن سلطان البلاد، السلطان قابوس بن سعيد، سيسافر إلى بلجيكا لإجراء فحوصات طبية.

وجاء في بيان صادر عن البلاط السلطاني: ”يغادر البلاد صاحب الجلالة مولانا السلطان قابوس بن سعيد المعظم، وذلك هذا اليوم 10 من ربيع الثاني 1441 هـ الموافق 7 من ديسمبر 2019 م“.

وأوضح البيان أن السلطان قابوس ”سيتوجه إلى مملكة بلجيكا لإجراء بعض الفحوصات الطبية التي تستغرق فترة محدودة“، دون ذكر مزيد من التفاصيل.