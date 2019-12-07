 السلطان قابوس يتوجه إلى بلجيكا لإجراء فحوصات طبية – إرم نيوز‬‎

السلطان قابوس يتوجه إلى بلجيكا لإجراء فحوصات طبية

السلطان قابوس يتوجه إلى بلجيكا لإجراء فحوصات طبية

المصدر: فريق التحرير

أعلن ديوان البلاط السلطاني بسلطنة عمان، اليوم السبت، أن سلطان البلاد، السلطان قابوس بن سعيد، سيسافر إلى بلجيكا لإجراء فحوصات طبية.

وجاء في بيان صادر عن البلاط السلطاني: ”يغادر البلاد صاحب الجلالة مولانا السلطان قابوس بن سعيد المعظم، وذلك هذا اليوم 10 من ربيع الثاني 1441 هـ الموافق 7 من ديسمبر 2019 م“.

وأوضح البيان أن السلطان قابوس ”سيتوجه إلى مملكة بلجيكا لإجراء بعض الفحوصات الطبية التي تستغرق فترة محدودة“، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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