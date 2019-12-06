العراق.. ارتفاع قتلى ساحة ”الخلاني“ في بغداد إلى 16

أفاد مصدر طبي عراقي، أن عدد ضحايا ساحة ”الخلاني“ وسط بغداد، ارتفع إلى 16 قتيلًا، فيما أكد مصدر أمني أن 3 منهم عناصر أمن.

وقال مصدر طبي من دائرة صحة بغداد الحكومية، إن مستشفيات بغداد سجلت مقتل 16 شخصاً وإصابة نحو 70 آخرين بجروح، جراء إطلاق نار في ساحة ”الخلاني“ والمنطقة المحيطة بها وسط بغداد.

من جانبه، قال نقيب في شرطة بغداد، للأناضول، إن بين القتلى 3 عناصر أمن، قتلوا عندما حاولوا الانتشار في الساحة والسيطرة على الوضع الأمني.

وأضاف أن عناصر الأمن والمتظاهرين لقوا حتفهم على يد مسلحين مجهولين لا تزال قوات الأمن تلاحقهم في الساحة والمنطقة المحيطة بها.

وكان مسلحون ملثمون يستقلون سيارات مدنية رباعية الدفع، قد اقتحموا مساء الجمعة ساحة ”الخلاني“، حيث كان مئات المحتجين المناوئين للحكومة، وفتحوا النار عليهم بصورة عشوائية من أسلحة رشاشة.

واستمر المسلحون بإطلاق النار لساعات قبل إعلان وزارة الداخلية عن تطويق قواتها للمنطقة والتحقيق في الحادث وملاحقة مطلقي النار.

واتهم متظاهرون قوات الأمن العراقية بـ“التواطؤ“ مع المهاجمين عبر فسح المجال لهم للدخول والتجول بكل حرية في المنطقة.

وهذه أول مرة يسقط فيه قتلى منذ الأحد، بعدما وافق البرلمان العراقي على استقالة حكومة عادل عبد المهدي، إذ ساد الهدوء الحذر أرجاء البلاد.