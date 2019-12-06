مقتل 6 بعد إطلاق مسلحين النار قرب موقع احتجاج في وسط بغداد

قالت الشرطة ومسعفون إن مسلحين قتلوا ستة أشخاص على الأقل قرب موقع احتجاج في وسط بغداد، اليوم الجمعة.

وأضافت المصادر أن أكثر من 20 آخرين أصيبوا بجروح قرب ميدان التحرير موقع الاحتجاج الرئيسي في العاصمة العراقية، وفق وكالة رويترز.

وكان المتحدث باسم قائد للقوات المسلحة، عبدالكريم خلف، أعلن عن اندلاع نزاع مسلح داخل مرآب جسر السنك قرب ساحة التحرير.

وقال خلف في تصريح للتلفزيون الرسمي: إن ”نزاعًا مسلحًا نشب داخل مرآب السنك، مما أدى إلى نشوب حرائق، وما زالت النتائج غير معروفة حتى اللحظة“.

وكان مصدر أمني أفاد، مساء اليوم الجمعة، بأن حريقًا ”كبيرًا“ اندلع داخل الطابق الأخير من مرآب السنك وسط بغداد.

وتصاعدت حدة الحوادث في ساحة احتجاج بغداد، منذ يوم أمس، بعد دخول متظاهرين قادمين من مناطق شرقي العاصمة، وهم موالون لفصائل الحشد الشعبي ومحور المقاومة، مرددين هتافات ضد المتظاهرين وساحات الاحتجاجات بشكل عام، مما أثار غضبًا واسعًا وإرباكًا، فضلًا عن تعرض أكثر من 20 متظاهرًا إلى الطعن بالسكاكين.

ونظم مئات المحتجين تظاهرة انطلقت من شارع فلسطين وصولًا إلى ساحة التحرير، رافعين شعارات تندد بأمريكا وإسرائيل وحزب البعث، فضلًا عن دعواتهم لسلمية الاحتجاجات، وعدم الانجرار إلى دعوات العنف والتخريب.

ومنذ يوم أمس، سادت حالة من القلق والترقب؛ إثر دخول هؤلاء المتظاهرين وبقاء بعضهم في الساحة، وسط مخاوف من حصول احتكاك أو صدام بين المحتجين.