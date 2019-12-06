هيئة الأسرى: اعتقال 12 ألف فلسطيني منذ إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، يوم الجمعة، إن الاحتلال اعتقل آلاف الفلسطينيين منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل، في سياسة مستمرة للضغط على الفلسطينيين.

وقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبدالناصر فروانة: ”إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من (12000) فلسطيني منذ أن اعترفت إدارة ”ترامب“ بالقدس عاصمة لإسرائيل في مثل هذا اليوم السادس من كانون الأول ديسمبر عام 2017″ .

وأضاف فروانة في تصريح صحفي أن من بين المعتقلين خلال هذه الفترة أكثر من (2000) طفل، وأكثر من (270) فتاة وامرأة. وأن ثلث إجمالي المعتقلين كانوا من القدس“، مشيرًا إلى أن (10) أسرى فلسطينيين سقطوا شهداء في السجون الإسرائيلية؛ نتيجة التعذيب وتردي الأوضاع الصحية واستمرار سياسة الإهمال الطبي.

من جهته، قال الأسير المحرر ماجد شاهين في تصريح لـ“إرم نيوز“ إن الهدف الإسرائيلي من استمرار الاعتقالات هو جمع كم هائل من الشخصيات المؤثرة شعبيًا وحبسها؛ في إطار الضغط على الفلسطينيين للقبول بالحد الأدنى من الشروط الإسرائيلية“.

وأضاف أن المؤسسات الفلسطينية المهتمة بشؤون الأسرى والمحررين تواصل الليل والنهار؛ من أجل حشد الدعم الدولي المادي والمعنوي المناهض للسياسة الإسرائيلية العنصرية التي تجاوزت كل القوانين والأعراف الدولية ”.