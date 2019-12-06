الداخلية العراقية تنفي سقوط قتلى بين المتظاهرين الجمعة‎

نفت وزارة الداخلية العراقية، في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة، سقوط قتلى في ساحات التظاهر، ردًّا على أنباء تداولتها وسائل إعلام محلية بهذا الخصوص.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا، وفق البيان: إن ”بعض الوكالات نشرت خبرًا مزيفًا باسم وزارة الداخلية، مفاده الإعلان عن توثيق حالات قتل واعتداء في ساحات التظاهر“.

وأضاف: ”في الوقت الذي ننفي هكذا تصريح فإننا نحذر من التطاول والتجاوز بالإساءة ونسب بيانات وتصريحات غير مصرح عنها، كما ونحتفظ بحق الرد القانوني“.

ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت 460 قتيلًا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان.