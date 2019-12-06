العراق .. مجهولون يختطفون المصور زيد الخفاجي في بغداد

اختطف مسلحون مجهولون، اليوم الجمعة، المصور زيد الخفاجي من أمام منزله شمال العاصمة العراقية بغداد، فور عودته من ”ساحة التحرير“.

وقال ناشط مدني، فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، إن ”مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة سوداء اللون اختطفوا المصور زيد محمد الخفاجي، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.

وأوضح أن الخفاجي أختطف من أمام منزله في منطقة حي القاهرة شمالي بغداد، بعد عودته من ساحة التحرير وسط بغداد، مضيفًا أن المسلحين اقتادوا الخفاجي إلى جهة مجهولة، دون معرفة مصيره خلال الساعات القليلة الماضية.

وتستمر حالات الخطف في العاصمة بغداد والمحافظات العراقية، التي تشهد تظاهرات احتجاجية منذُ مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بشكل ملفت للنظر وتطال الناشطين المدنيين والمسعفين والمسعفات والعاملين في مجال حقوق الإنسان.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت منظمة العفو الدولية، إن السلطات العراقية ”فشلت في وضع حد لاعتقالات الناشطين والصحافيين والمتظاهرين، ما يظهر تسامحها مع تلك الانتهاكات“.

ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذُ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت 460 قتيلًا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان.

وتصدر المحتجون الغالبية العظمى من الضحايا، الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.

ورغم استقالة حكومة عبد المهدي وهي مطلب رئيس للمحتجين، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذُ إسقاط نظام صدام حسين في العام 2003.