لبنان يطلب المساعدة من ”الحلفاء“ لتأمين الغذاء والواردات

طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري اليوم الجمعة، ”العون من دول صديقة لمساعدة البلاد على تأمين واردات الغذاء والمواد الخام“ وسط نقص حاد في الدولار.

وأشار بيان صادر عن مكتب الحريري، إلى أنه طلب المساعدة من السعودية وفرنسا وروسيا وتركيا والولايات المتحدة والصين ومصر.

في سياق آخر قال مسؤول حكومي لبناني إن فرنسا تعتزم عقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية للبنان يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول لحشد المساعدة للبلاد في مواجهة أزمة اقتصادية حادة.

وقال مسؤول أوروبي إن الدعوات أرسلت لحضور اجتماع باريس، كما توقع المسؤول اللبناني دعوة السعودية والإمارات للاجتماع.

وأضاف المسؤول اللبناني ”أنه اجتماع لمحاولة حشد الدعم لمساعدة لبنان على التعامل مع الأزمة الحادة التي يواجهها“.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها في الفترة من 1975 إلى 1990. وتصاعدت حدة الاضطرابات في البلاد منذ تفجر الاحتجاجات يوم 17 أكتوبر تشرين الأول.