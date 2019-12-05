الرئيس اللبناني يعبر عن أمله في تشكيل حكومة قريبًا‎

قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس إنه يأمل في تشكيل حكومة جديدة قريبًا، لتضطلع بتنفيذ إصلاحات ضرورية في البلاد التي تعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

وبعد ما يزيد عن شهر على استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء في مواجهة احتجاجات على النخبة الحاكمة، برز اسم رجل الأعمال السني سمير الخطيب كمرشح أوفر حظًا لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة، عندما تُجرى مشاورات مع نواب البرلمان بشأن تسمية مرشح يوم الإثنين.

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية عميقة هزت الثقة في مصارفه، وتفاقمت أزمته منذ الاحتجاجات التي اندلعت في 17 أكتوبر تشرين الأول، ودفعت المصارف لفرض قيود غير رسمية على تحويلات وسحب رؤوس الأموال مع ندرة الدولار وانخفاض قيمة العملة المحلية.

وقال عون خلال اجتماع مع نقباء المهن الحرة ”أولويات الحكومة ستكون تحقيق الإصلاحات الضرورية في مختلف القطاعات، واستكمال عملية مكافحة الفساد وتصحيح الاعوجاج والخلل في عمل إدارات الدولة ومؤسساتها“.