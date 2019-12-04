العراق.. إصابة 114 عنصر أمن في أعمال عنف بالنجف

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف جنوبي العراق، الأربعاء، إصابة 114 رجل أمن خلال 10 أيام من المواجهات العنيفة مع المحتجين.

وقالت المديرية في بيان، إن إصابات الأجهزة الأمنية ”وصلت إلى 114 جريحًا بين ضابط ومنتسب خلال الأحداث التي شهدتها المحافظة للفترة بين 25 نوفمبر ولغاية 4 ديسمبر الجاري“.

وأشار البيان إلى أن بعض الجرحى إصاباتهم خطيرة ولا يزالون يرقدون في المستشفيات، منوهًا إلى أن أضرارًا مادية لحقت بـ36 سيارة لقوات الأمن في الفترة نفسها.

ووقعت أعمال عنف خلال مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحون يحرسون ضريح مرقد رجل الدين الشيعي محمد باقر الحكيم من جهة ثانية خلال الأيام الماضية وسط مدينة النجف.

وقتل خلال أعمال العنف 25 متظاهرًا، وأصيب المئات برصاص قوات الأمن وحراس الضريح، وفق مصادر طبية، وهو ما أثار توترات في المدينة وانتقادات محلية ودولية واسعة النطاق.

والاحتجاجات في النجف جزء من احتجاجات أوسع مناهضة للحكومة والنخبة السياسية تشهدها العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف واسعة.