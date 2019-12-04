إسرائيل تفرج عن القيادي في حركة حماس جمال الطويل

أفرجت السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، عن القيادي في حركة ”حماس“ جمال الطويل (56 عامًا)، من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بعد اعتقال إداري (دون تهمة) دام 20 شهًرا، وفق مصادر متطابقة.

وقالت بشرى الطويل، ابنة جمال، إن الجيش الإسرائيلي أفرج عن والدها على حاجز الظاهرية قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

من جهتها، قالت حركة ”حماس“، في بيان: إن إسرائيل أفرجت عن ”الطويل“، وهو أيضًا رئيس بلدية البيرة السابق.

وأوضحت الحركة أن ”الطويل خاض إضرابًا عن الطعام بسبب تمديد اعتقاله الإداري 4 مرات متتالية، وقد أعلن في 18 تموز/يوليو الماضي عن تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام مقابل الإفراج، مسجلًا انتصارًا في وجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي“.

واعتقل الطويل في منتصف نيسان/أبريل 2018، بعد 8 أشهر من إطلاق سراحه من اعتقال سابق.

ويعد الطويل من قادة حركة حماس البارزين في الضفة الغربية، ومكث نحو 14 عامًا متفرقة داخل السجون الإسرائيلية، غالبيتها في الاعتقال الإداري.

ووفق إحصائيات فلسطينية رسمية، فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين لـ 5000 معتقل، بينهم 200 طفل و40 معتقلة، و400 معتقل إداريًا (معتقلون بلا تهمة) و700 مريض.