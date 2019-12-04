طحنون بن زايد يلتقي السفير التركي لدى الإمارات في أبوظبي

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“، اليوم الأربعاء، أن الشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن القومي الإماراتي استقبل في أبوظبي السفير التركي لدى البلاد جان ديزدار.

وقالت الوكالة: إن السفير التركي قدم تهنئة حكومة بلاده باليوم الوطني للإمارات، لكن اللقاء تطرق لبحث القضايا الإقليمية، وعدد من المسائل والملفات التي تهم البلدين.

وأضافت الوكالة أن الشيخ طحنون والسفير التركي تباحثا أيضًا حول ”أهمية العمل معًا لزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، والتعاون في مجالي السياحة والثقافة“.

ويعدّ لقاء السفير التركي مع مسؤول إماراتي رفيع نادرًا من نوعه، في ظل تباين المواقف بين الإمارات وتركيا في عدد من الملفات في العالم والمنطقة.