تيار المستقبل و“حزب الله“ و“أمل“ يرشحون سمير الخطيب لرئاسة الوزراء في لبنان

نقلت وكالة رويترز للأنباء الأربعاء، أن تيار المستقبل بزعامة السياسي السني سعد الحريري سيرشح رجل الأعمال سمير الخطيب رئيسًا لوزراء لبنان في المشاورات الرسمية التي ستجرى يوم الإثنين المقبل، وفق مصدر لم تسمه.

وذكر المصدر المطلع على موقف جماعتي حزب الله وأمل الشيعيتين أنهما سترشحان الخطيب أيضًا للمنصب الذي عادة ما يذهب لسني وفقًا لنظام المحاصصة الطائفية في لبنان.

وسوف يجعل دعم هذه القوى السياسية الرئيسية، السنية والشيعية، في لبنان الخطيب الأوفر حظًا لقيادة الحكومة الجديدة التي ستواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس ميشال عون دعا لعقد مشاورات رسمية مع نواب البرلمان يوم الإثنين المقبل لتكليف رئيس وزراء جديد.

وقالت الرئاسة في بيانها: ”رئاسة الجمهورية تحدّد يوم الإثنين المقبل موعدًا للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة“.

ويتعين على عون تسمية المرشح الذي يحظى بالدعم الأكبر من نواب البرلمان البالغ عددهم 128، ويجب أن يكون رئيس الوزراء مسلمًا سنيًا وفقًا لنظام المحاصصة اللبناني.