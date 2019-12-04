العراق.. اغتيال مسؤول محلي في ديالى

اغتال مسلحون مجهولون، مختار إحدى قرى محافظة ديالى شرقي البلاد.

وقال النقيب في الشرطة العراقية حبيب الشمري، اليوم الأربعاء، إن مسلحين يعتقد أنهم منتمون إلى تنظيم داعش، اغتالوا مختار قرية الجسر الواقعة شمال شرقي ديالى الشيخ إبراهيم الحامدي، بالقرب من منزله، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وأوضح الشمري، أن ”عنصرًا في الحشد الشعبي قتل اليوم، بنيران قناص من تنظيم داعش بالقرب من قضاء خانقين شمال شرقي ديالى“، مشيرًا إلى أن ”عناصر داعش ومنذ ثلاثة أيام بدأوا بشن هجمات تستهدف مواقع للحشد الشعبي وقوات الأمن“.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل العام 2014.

وأعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول 2017 استعادة كامل أراضيه من قبضة ”داعش“، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.