الحكيم: الحكومة العراقية المقبلة ستكون مؤقتة تُحضر لانتخابات مبكرة

قال رئيس ”تيار الحكمة الوطني“ في العراق عمار الحكيم اليوم الأربعاء، إن الحكومة المقبلة ستكون حكومة مؤقتة تعمل على التحضير لإجراء انتخابات مبكرة.

جاء ذلك خلال استقبال الحكيم للسفير الفرنسي لدى بغداد، برونو اوبيرت، بحثا فيه التطورات الأخيرة في العراق وملف التظاهرات.

وذكر بيان لمكتب الحكيم، أن ”القوى السياسية تسعى للإسراع في تسمية رئيس حكومة يحظى بمقبولية شعبية، بالإضافة إلى توفر معايير القدرة والكفاءة في إدارة البلاد“. مشيرًا إلى أن ”الحكومة المقبلة ستكون حكومة مؤقتة تعمل على التحضير لإجراء انتخابات مبكرة على ضوء قانون الانتخابات المنصف، الذي يتم تشريعه في مجلس النواب والمفوضية الجديدة البعيدة عن التأثير السياسي“.

وأوضح البيان، أنه ”تم خلال اللقاء استعراض تقرير الأمم المتحدة الأخير بشأن التظاهرات في العراق، والعلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا وضرورة تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة“.

بدوره أكد السفير اوبيريت، ”دعم بلاده للعراق في إعادة هيبة الدولة، والحفاظ على سلمية التظاهرات المطالبة بالحقوق ومواجهة التحديات في المرحلة المقبلة“.

ووافق البرلمان، الأحد الماضي، على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بعد يوم من تقديمها، وذلك في جلسة استثنائية، لتتحول حكومته إلى حكومة تصريف أعمال، لحين تشكيل أخرى جديدة.

وجاءت الاستقالة تحت وطأة احتجاجات شعبية مناهضة للطبقة الحاكمة، متواصلة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سقط خلالها ما لا يقل عن 460 قتيلًا، وأكثر من 17 ألف جريح، وفق مصادر حقوقية وطبية.

ويدعو المحتجون برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، التي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.