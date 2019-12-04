السودان يعتقل الداعية الإسلامي عصام البشير بتهمة غسل الأموال

ألقت السلطات السودانية القبض على الداعية عصام البشير، القيادي في الحزب الحاكم سابقًا، بتهم غسل الأموال واستغلال النفوذ والتصرف في ممتلكات تخص وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

جرى توقيف البشير، لدى وحدات مكافحة غسل الأموال، عقب عودته إلى البلاد، وفق ما ذكرت صحيفة ”آخر لحظة“ المحلية.

وذكرت الصحيفة أن ”النيابة رصدت عصام البشير لدى عودته قبل أيام، ونفذت أمر القبض الذي حررته في مواجهته سابقًا“.

وعصام البشير داعية إسلامي شغل عدة مناصب في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، وتقلد منصب وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ومستشارًا دينيًا للبشير، والأمين العام السابق للمركز العالمي للوسطية، والأمين العام لمنتدى النهضة والتواصل الحضاري، وعيّن في العام 2012 رئيساً لمجمع الفقه الإسلامي بالسودان.

وكان وكيل نيابة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أحمد سليمان العوض، أصدر أمراً بالقبض على عصام البشير في أيلول/ سبتمبر الماضي، وحجز أرصدته في البنوك التجارية وحظر سفره، على خلفية الاشتباه في تحويلات مالية من حسابه بأحد البنوك المحلية إلى حسابه ببنك تركي بلغت 680 ألف يورو.

وفي 5 سبتمبر أيلول/سبتمبر الماضي، نفى البشير التهم الموجهة إليه، وقال في فيديو من مقر إقامته بتركيا، إن ”غسل الأموال يعني صرف هذه الأموال في غير مصادرها، مثل تجارة الأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر“.

وقال البشير وقتها إن الأموال ”معروفة في مصادرها بالمستندات والوثائق“، وفق الإجراءات القانونية واللوائح المنظمة للمعاملات المصرفية.