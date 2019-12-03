لبنان.. الحريري يدعم سمير الخطيب وباسيل يتمنى ”خواتيم سعيدة“‎ لتشكيل الحكومة

عبّر وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال في لبنان جبران باسيل، اليوم الثلاثاء، عن أمله بأن تكون محادثات تشكيل الحكومة المتعثرة تقترب من ”خواتيم سعيدة“.

وكشف باسيل عن اتفاق على تشكيل حكومة ترأسها ”شخصية موثوقة يدعهما الحريري بالكامل بالتسمية والثقة.. وأن يكون طابعها الغالب هو طابع إنجاز من أصحاب كفاءة واختصاص“.

وأضاف الوزير المقرب من الرئيس ميشال عون: ”على الحكومة أن تكون مفتوحة للجميع للمشاركة فيها“.

من جانبه قال رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري إنه لن يشارك في الحكومة، ويدعم رجل الأعمال سمير الخطيب لرئاسة الوزراء، لكن يتبقى ”بعض التفاصيل“ للتشاور بشأنها.

ويتعيّن على الساسة الاتفاق على حكومة جديدة للحيلولة دون تفاقم الأزمة الاقتصادية وبغية جذب الاستثمارات الأجنبية، ويعتري الجمود المحادثات منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري تحت ضغط احتجاجات لم يسبق لها مثيل.