لغز عمره نصف قرن.. من قتل وصفي التل؟ (فيديو إرم)

رغم انقضاء 48 عامًا على اغتيال رئيس الوزراء الأردني الأسبق وصفي التل، أثناء مشاركته في مؤتمر لوزراء الدفاع في الجامعة العربية، بالقاهرة، إلا أن الدول ذات الصلة أو المصلحة المحتملة بالحادث، لم تُفرج حتى الآن عن وثائقها المتضمنة ”المعلومة اللغز“: ”من قتل وصفي التل؟“.

ويبقى التساؤل الأبرز، من هي الجهة التي استخدمت قناصًا ببندقية صامتة، لكي يقتل التل برصاصة طالته من الخلف وهو يصعد درج فندق شيراتون القاهرة، واستبقت بذلك ترتيبات أخرى لاغتياله كانت تتجهز لها عناصر تابعة للقيادة الفلسطينية موجودة في قاعة الاستقبال داخل الفندق.

وزير الإعلام الأردني، في تلك الفترة، عدنان أبو عودة، يقول إن ”لا أحد متأكد تمامًا من مكونات القصة كلها، والمعلومات المتوفرة مبنية على استنتاجات، لكن المؤكد أن الرصاصة التي قتلت وصفي لم تكن بالسلاح الفلسطيني، وإنما برصاصة قناص من خارج الفندق“.

من جهتها، تقول وصفية، شقيقة وصفي التل، إن الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، ”بعث برسالة شفوية لوصفي التل، حذره فيها من القدوم إلى مصر؛ لأنه لا يستطيع حمايته“.

ووسط كل هذا الغموض، ترتبط بلغز القناص المجهول، الذي اغتال وصفي التل عام 1971، أُحجية سياسية وإعلامية توافقت عليها، ضمنيًا، مختلف الأطراف ذات الصلة، وعلى امتداد نصف قرن.