العراق.. متظاهرون يحاولون اقتحام مبنى مجلس محافظة كربلاء

بعد أيام من هدوء الاحتجاجات، شهدت محافظة كربلاء، جنوب العراق، مساء اليوم الأحد، تصعيدًا جديدًا في التظاهرات الشعبية، أدى إلى وقوع إصابات بين صفوف المتظاهرين.

وقال مصدر أمني عراقي لـ“إرم نيوز“، إن“المتظاهرين في محافظة كربلاء قاموا بالإطاحة بجميع الكتل الكونكريتية التي وضعتها القوات الأمنية لعزل منطقة التظاهر في المحافظة، ثم توجه عدد منهم إلى مبنى مجلس المحافظة، وتجمعوا أمامه“.

وبين أنه ”بعد التجمع، حاول عدد من المتظاهرين اقتحام مبنى مجلس محافظة كربلاء، بهدف إحراقه، فيما قامت قوات الأمن بمنع المتظاهرين من خلال إطلاقها قنابل غاز مسيل للدموع، بالإضافة إلى القنابل الصوتية“.

وأضاف المصدر أن“هذا التصعيد أدى إلى سقوط عدد من الجرحى بين صفوف المتظاهرين، لم يعرف عددهم لغاية الآن نظرًا لاستمرار محاولة الاقتحام ومواصلة قوات الأمن إطلاق الغاز المسيل للدموع“.

ويشهد العراق منذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تظاهرات شعبية احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية، أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 300 شخص، وإصابة 15 ألفًا آخرين بجراح متفاوتة، وفق المفوضية العليا لحقوق الإنسان.