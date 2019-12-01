حمدوك يصل واشنطن سعيًا لرفع السودان من لائحة الإرهاب

قالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها اليوم الأحد، إن رئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك سيبحث في واشنطن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

وأكدت الوزارة أن رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب هو الملف الأهم لحمدوك خلال زيارته إلى واشنطن، فيما يتطلع رئيس الوزراء خلال زيارته إلى تطوير العلاقات مع أمريكا، خصوصًا وأنه سيلتقي عددًا من المسؤولين الأمريكيين.

ووصل رئيس الوزراء إلى واشنطن، الأحد، على رأس وفد رفيع، تلبية لدعوة رسمية، حيث ضم وفد حمدوك إلى واشنطن وزراء الدفاع، العدل، الشباب والرياضة، والشؤون الدينية.

ويجري رئيس الوزراء، حسب الخارجية السودانية، لقاءات مهمة في وزارة الخارجية والخزانة ومجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية، كما سيلتقي قيادات الكونغرس، فضلًا عن مخاطبة عدد من المراكز البحثية ومجالس الأعمال.

وتشمل الزيارة لقاءات رئيس الوزراء برئيس البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي، فيما تسعى الحكومة الانتقالية في السودان إلى كسر حاجز العزلة الخارجية.

وبدأت في السودان في 21 آب/أغسطس الماضي فترة انتقالية لـ 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات عامة، يأمل السودانيون خلالها بأن تنجح الحكومة في إنهاء معاناتهم الاقتصادية والعبور نحو مرحلة استقرار اقتصادي.