البرلمان العراقي يقر استقالة عادل عبدالمهدي

صوت البرلمان العراقي، اليوم الأحد، على قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وذلك في جلسة استثنائية عُقدت لمناقشة الاحتجاجات الشعبية، وقبول استقالة عبدالمهدي، التي أعلنها يوم الجمعة.

وقدّم عبدالمهدي، استقالته؛ استجابة لخطاب المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني، الذي دعا فيه البرلمان إلى إعادة النظر في الحكومة الحالية.

وذكر بيان صدر عن البرلمان: إنه ”استنادًا إلى المادة 75 من الدستور، تقبل استقالة السيد رئيس مجلس الوزراء، كما فاتح البرلمان رئيس الجمهورية بشأن تكليف رئيس وزراء جديد“.

وأضاف البيان: ”سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد حسب المادة 76 من الدستور“.

وراجت خلال الساعات الماضية، أسماء خمسة مرشحين لخلافة عبدالمهدي، وهم كل من: رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد السوداني، وزير الشباب السابق المرشح عن تيار الحكمة عبدالحسين عبطان، النائب عن تحالف النصر عدنان الزرفي، والسياسي المستقل عزت الشابندر.

لكن مع تداول تلك الأسماء، أعرب نشطاء عن رفضهم تمرير أي من الأسماء المطروحة، باعتبارها تسلمت مناصب سابقة، وساهمت في تردي الوضع العام للبلاد، فضلًا عن أنها منتمية إلى الأحزاب الحاكمة الحالية.

وطالب المحتجون باستقالة رئيس الوزراء، وتشكيل حكومة انتقالية والشروع في قانون جديد للانتخابات بعد حل البرلمان، وإجراء انتخابات جديدة، وصولًا إلى مرحلة إجراء التعديل الدستوري.