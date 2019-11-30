بالعصا والقاذورات.. متطرفون إسرائيليون يعتدون على النائب العربي بالكنيست‎ أحمد الطيبي

اعتدى متطرفون إسرائيليون، السبت، على النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، أحمد الطيبي، أثناء مشاركته في ندوة ثقافية بمدينة ”رامات هشارون“ قرب تل أبيب، بحسب الطيبي.

وقال الطيبي في تغريدة بتويتر: ”تم الاعتداء عليّ أثناء مشاركتي في مؤتمر بالضرب بالعصا على رأسي، وعندما خرجت ألقوا عليّ الرمال والأوساخ“.

وأضاف أنّ ”ما حصل هو نتيجة التحريض المباشر من قبل بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء المنتهية ولايته)“.

وحسب منشور على صفحة الطيبي بفيسبوك، فإن المتطرفين وصفوه بـ ”القاتل الإرهابي وداعم الشهداء“.

وقال الطيبي، ردًا على الاعتداء: ”نُسمع صوتنا وموقفنا وقضيتنا العادلة في كل مكان، المتطرفون ومن يقف خلفهم لن يثنونا عن مواصلة نضالنا“.

بدوره، قال رئيس القائمة العربية المشتركة النائب أيمن عودة، في تغريدة على تويتر: ”ما جرى مع الطيبي اليوم في رمات هشارون، السبت، ومحاولة الاعتداء عليه من قبل متطرفين يمينيين، إنما هو نتيجة التحريض الذي يقوده بنيامين نتنياهو“.

ووصف عودة، نتنياهو بأنه ”مختل عقليًا، وخطير بلا حدود“، مشيرًا إلى أنّ نتنياهو هو ”السبب في انتشار الكراهية والعنف ويعمل على انتشارهما كالنار في الهشيم“.

وتساءل عودة فيما إذا كان هناك شك لدى أحد في أن ”هذا التحريض السياسي سيدفع لعملية قتل سياسي جديدة في إسرائيل“.