العراق.. المتظاهرون يشعلون النار في ضريح باقر الحكيم (فيديو)

أضرم متظاهرون في محافظة النجف جنوب العراق، مساء السبت، النار في أجزاء من ضريح رجل الدين الشيعي المعروف محمد باقر الحكيم، وذلك بعد صدامات دامية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ“إرم نيوز“: إنه ”بعد سقوط قتيلين وأكثر من 30 جريحًا، حرق المتظاهرون البوابات الأمامية للضريح، بالإضافة إلى مقدمة الضريح“.

وأشارت المصادر إلى أن ”المتظاهرين يحاولون اقتحام الضريح، لكن الحرس يطلق الرصاص الحي لتفريقهم“.

وأعلنت الحكومة المحلية في محافظة النجف جنوب العراق، في وقت سابق السبت، تعطيل الدوام الرسمي غدًا الأحد؛ ”حدادًا على أرواح“ قتلى المظاهرات في المدينة.

وتصاعدت حدة التوترات في محافظة النجف العراقية، على خلفية مقتل 18 متظاهرًا وإصابة أكثر من ألف شخص، في صدامات مسلحة خلال اليومين الماضيين.