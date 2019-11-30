فتح تتهم حماس بتسهيل إنشاء ”قاعدة أمريكية“ قرب حدود غزة‎

اتهم الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي حركة حماس بالتعاون لإنشاء قاعدة أمريكية قرب معبر بيت حانون (إيريز) شمال قطاع غزة، في إشارة للمستشفى الميداني الذي أنشأته مؤسسة أمريكية في غزة.

وقال القواسمي: إن ”المستشفى الميداني شمال قطاع غزة مشروع أمريكي إسرائيلي، ينفذ بالتعاون الكامل مع حركة حماس؛ لإنشاء قاعدة أمريكية قرب المعبر، وإن هناك ثمنًا سياسيًا وراءه“.

وأضاف أن ”المشروع يعود لشركة تسمى (فرند شِب) مملوكة لشخص يؤمن ببناء الهيكل المزعوم وبأرض الميعاد لإسرائيل، ونفذ سابقًا وبإيعاز من أمريكا وإسرائيل مشروعًا مماثلًا على الحدود السورية“، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وتابع: ”تعامل حركة حماس مع هذا المشروع بشكل سري يشير إلى أنه تنفيذ لصفقة العار الصهيوأمريكية من بوابة المشاريع الإنسانية“، مشددًا على أن حماس ”يجب أن تجيب عن ماهية هذا المشروع، وكيف تتعاون مع إسرائيل وأمريكا من أجل تنفيذه“.

وعبّرت فصائل في قطاع غزة عن رفضها للمستشفى الميداني الأمريكي المقام على الحدود الشمالية للقطاع، والذي جرى تفكيكه من سوريا وكان يخدم الجماعات المسلحة هناك.

وحسب فصائل فلسطينية، فإن المستشفى جاء بموافقة وتنسيق بين حركة حماس من جهة، وإسرائيل وأمريكا من جهة أخرى عبر وسطاء دوليين.