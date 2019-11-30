كيف تفاعل الشارع السوداني مع قرار حل ومصادرة أملاك حزب البشير؟

ساد الارتياح الشارع السوداني؛ بعد أن أجاز اجتماع مشترك بين المجلس السيادي الانتقالي، ومجلس الوزراء يوم الخميس، قانون تفكيك نظام الرئيس السابق، وإلغاء قانون النظام العام، حيث ينص القانون الجديد على حل ”حزب المؤتمر“، الذي كان يتزعمه الرئيس السابق عمر البشير ومصادرة أمواله، ومنع رموزه من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات على الأقل.

ويقول السودانيون؛ إن قانون ”تفكيك الإنقاذ“ وجّه ضربة قاصمة للمشروع الإخواني ووضع الثورة على المسار الصحيح، وسجل خطوة مهمة على طريق بناء الدولة الديمقراطية المدنية.

ومن شأن القانون الجديد أن يطوي صفحة من تاريخ السودان، عناوينها البارزة نهب الخزينة العامة، والفساد وغسل الأدمغة.

ويحقق هذا القانون بعضًا من أهداف الثورة السودانية، خصوصًا ما تعلق منها بـ“تطهير الحياة العامة من رموز النظام السابق“؛ حيث انتظر الشارع السوداني هذا القرار الرسمي منذ عدة أشهر.

ويعتبر متابعون للشأن السوداني، أن أموال وممتلكات حزب المؤتمر ”ضخمة بكل المقاييس“، وأنها سلبت من عرق وقوت الشعب، الذي يطمح اليوم إلى استثمارها في تشييد المستشفيات والبنية التحتية التي طالما ذكرها البشير في خطبه ونسيها في نهاية رقصة العصا.