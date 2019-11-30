نشطاء: احتجاز متظاهرين داخل ضريح باقر الحكيم في النجف العراقية

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة النجف جنوب العراق، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي غدًا الأحد؛ ”حدادًا على أرواح“ قتلى المظاهرات في المدينة.

وقالت مصادر أمنية عراقية لـ“إرم نيوز“: إن ”الاشتباكات تجددت أمام قبر رجل الدين الشيعي المعروف محمد باقر الحكيم، وسط محافظة النجف، ما أدى إلى سقوط قتيلين وأكثر من 18 جريحًا“.

وأشارت المصادر إلى أن ”المتظاهرين اعتلوا بناية أمام قبر الحكيم، ورفعوا لافتة كتبوا عليها (جبل الشهداء)، وحاول آخرون اقتحام القبر، حيث يختبئ مسلحون تابعون لفصائل الحشد الشعبي المتورطة بقتل وقمع المتظاهرين خلال اليومين الماضيين“.

كما قال الناشط حسام أحمد من محافظة النجف، لـ“إرم نيوز“: إن ”المتظاهرين يريدون الدخول إلى قبر الحكيم؛ لوجود متظاهرين محتجزين بداخله منذ يومين، بعضهم مصاب بالرصاص الحي، ولا يُعرف وضعهم الصحي حتى الآن“.

وأوضح أن ”العناصر المسلحة استهدفت قوات الأمن القريبة من قبر الحكيم، في محاولة لقتل أي شخص يحاول الاقتراب من القبر، وترفض إطلاق سراح المحتجزين فيه“.

وتصاعدت حدة التوترات في محافظة النجف العراقية، على خلفية مقتل 18 متظاهرًا وإصابة أكثر من ألف شخص، في صدامات مسلحة خلال اليومين الماضيين.