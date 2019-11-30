صحيفة تابعة لخامنئي تدعو الحشد الشعبي لمعاقبة مهاجمي القنصلية الإيرانية بالنجف

دعا رئيس تحرير صحيفة ”كيهان“ الإيرانية حسين شريعتمداري، الممولة من المرشد علي خامنئي، فصائل الحشد الشعبي في العراق الموالية لإيران بملاحقة وقمع المتظاهرين الذين هاجموا القنصلية الإيرانية في النجف، يوم الأربعاء الماضي.

وقال شريعتمداري في مقال له كتبه بصحيفة ”كيهان“، اليوم السبت: إن ”على قوات الحشد الشعبي تعذيب وملاحقة مثيري الشغب العراقيين ومهاجمي القنصلية الإيرانية بالنجف“.

ووصف شريعتمداري مهاجمي القنصلية الإيرانية بالنجف بـ ”المأجورين للخارج“، زاعمًا أن ”الشعب العراقي المسالم يعول على الحشد الشعبي في التفريق بين المحتجين ومثيري الشغب“.

واعتبر الصحفي المقرب من خامنئي ما يحدث في العراق بأنه ”محاولة لفصل العراق عن محور المقاومة الذي تقوده إيران، ويضم نظام بشار الأسد والحوثيين باليمن وحزب الله اللبناني وميليشيات الحشد بالعراق بالإضافة إلى فصائل فلسطينية“.

وكان السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي قد وصف، الخميس الماضي، مهاجمي القنصلية الإيرانية بمدينة النجف بـ“المرتزقة والعملاء“.

وقال مسجدي في مداخلة عبر التلفزيون الإيراني: ”يهدف مثيرو الشغب والمرتزقة والعملاء في النجف إلى تعطيل العلاقات الودية بين إيران والعراق“.

وطالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي الحكومة العراقية بمعاقبة المسؤولين عن عملية اقتحام وإحراق القنصلية الإيرانية بالنجف.