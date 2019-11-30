بأمر بابا الفاتيكان.. إعادة قطعة من أثر المسيح إلى بيت لحم

أمر بابا الفاتيكان فرانسيس بإعادة قطعة خشبية، يقال إنها من المزود الذي وضع فيه السيد المسيح رضيعًا، إلى مدينة بيت لحم الفلسطينية، بعدما ظلت في إيطاليا لأكثر من ألف عام.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“، اليوم السبت، أن البابا فرانسيس أمر بإعادة القطعة التي يعادل حجمها إصبع اليد، من كنيسة سانتا ماريا ماجوري في روما، كهدية ضمن الاحتفال بعيد ميلاد المسيح.

وكانت تلك القطعة في روما منذ القرن السابع الميلادي، وتم تسليمها الأسبوع الماضي إلى راعي كنيسة بيت لحم.

وتم عرض القطعة لوقت قصير في القدس قبل نقلها إلى مسقط رأس المسيح في بيت لحم، بحسب العقيدة المسيحية.

ويعتقد المسيحيون أن تلك القطعة الخشبية كانت جزءًا من المزود الذي وضع فيه المسيح رضيعًا، وسبق أن تم إرسالها إلى الفاتيكان في القرن السابع.

وبدأت الاحتفالات الرسمية بعيد الميلاد يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بافتتاح سوق الميلاد، على أن تكون ذروة أعياد الميلاد ليلة 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل (بحسب التقويم الغربي).