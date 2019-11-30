لأول مرة.. محافظات في شمال العراق تتضامن مع احتجاجات الجنوب‎

نظم آلاف العراقيين في محافظات شمال وغرب البلاد ذات الغالبية السُّنية وقفات دعمًا للاحتجاجات التي تشهدها محافظات الجنوب ذات الغالبية الشيعية.

واحتشد الآلاف في محافظات: الأنبار، وصلاح الدين، ونينوى، وديالى، حتى ساعات متأخرة من، ليلة يوم السبت، معلنين دعمهم للاحتجاجات وسط وجنوب العراق ومنددين بقمع قوات الأمن للتظاهرات.

وقال كريم الجبوري أحد المشاركين بوقفة الأنبار“:“إننا في الأنبار نشعر بالحزن والأسى على ما حصل من قمع للاحتجاجات خلال الأسابيع الماضية، وللأسف ما حصل كان مفجعًا جدًا وغير مقبول.. الآلاف تجمعوا وسط الأنبار وأوقدوا الشموع على ضحايا الاحتجاجات“.

وفي محافظة صلاح الدين شمال البلاد، نظم المئات وقفات احتجاج دعمًا لتظاهرات المدن الجنوبية الشيعية والعاصمة بغداد، وأوقدوا الشموع على أرواح القتلى.

وفي محافظة ديالى شرق البلاد، ، طالب المئات خلال وقفة تضامنية مع عائلات ضحايا الاحتجاجات بتقديم المتورطين في القمع إلى القضاء بسرعة“.

كما شهدت محافظة نينوى شمال البلاد، مسيرات حاشدة في الشوارع دعمًا للاحتجاجات الشعبية.

وقُتل 47 متظاهرًا منذ، يوم الخميس، في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، خلال مواجهات مع قوات الأمن التي استخدمت الرصاص الحي ضد المحتجين وفق مصادر طبية وشهود عيان.

وتعد أعمال العنف في ذي قار إلى جانب النجف (جنوب)، والتي شهدت مقتل 23 متظاهرًا خلال يومين، تصعيدًا كبيرًا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، ووقعت الأحداث الدامية بعد يوم من إحراق المحتجين قنصلية إيران في النجف.

ودفعت أعمال العنف الدامية المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، الجمعة، إلى دعوة البرلمان للسعي إلى سحب الثقة من حكومة عادل عبد المهدي، الذي استبق الخطوة بإعلان نيته تقديم استقالته للبرلمان دون تحديد موعد بعينه.

ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط 418 قتيلًا و15 ألف جريح، وفق إحصاءات، استندت إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان، ومصادر طبية وحقوقية.