موقع إسرائيلي: مقابل بضع طلقات فلسطينية القبة الحديدية أطلقت صاروخين بـ140 ألف دولار

أطلقت منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي ” القبة الحديدية ”، مساء الجمعة، عدة صواريخ يبلغ ثمنها آلاف الدولارات، بعد التنبؤ بهجوم فلسطيني، عقب إطلاق الفصائل الفلسطينية لعدة طلقات من الدفاعات الجوية، والتي لا تتجاوز أثمانها بضعة دولارات.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه: ”متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات قبل دقائق، فالحديث عن رصد إطلاق نيران ليست صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل“.

وأضاف :“لقد تم تفعيل منظومة الإنذار كما أطلقت القبة الحديدية صواريخ اعتراض باتجاه الأهداف كالمطلوب وبناء على السياسة المتبعة حيث لا يتم تنفيذ اعتراض عمليًا“.

وعلق موقع حدشوت 24 العبري :“ أنه مقابل 6 طلقات أطلقت من غزة بتكلفة لا تزيد عن ثلاثين دولارا ، أطلقت القبة الحديدية صاروخين بتكلفة 140 ألف دولار على الأقل“.

من جهته، قال المختص بالشأن الإسرائيلي جبريل جبريل:“ أنه بعد حوالي عامين من اكتشاف الخلل في منظومة القبة الحديدية وهو تشغيلها بسبب إطلاق النار من قبل المقاومة للتصدي للطائرات، فما زالت القبة الحديدية تخطئ ولم يتم حل معضلة تكاد تكون جوهرية في عمل منظومة القبة الحديدية“.

وأضاف جبريل في تصريح لـ“إرم نيوز“ :“ أن مشكلة القبة الحديدية تكمن في عدم تمييز رادار المنظومة، بين حجم وشكل مقذوف الطلقة النارية، وحجم قذيفة الهاون أو الصاروخ، فينقل بيانات خاطئة الى ما يسمى ب ”جهاز ادارة المعركة ومراقبة الاسلحة“ والذي بدوره أيضا يكرر نفس الخطأ فيمرر أمر الاعتراض للجسم المعادي فينطلق صاروخ ”تامير“ الذي تبلغ تكلفته من 50-30 ألف دولار ليتصدى الى مقذوف طلقة ثمنها دولار واحد“.